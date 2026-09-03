Edirne'deki denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı, göç idaresine gönderildi

Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sınıra yakın bölgelerde yapılan denetimlerde Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.