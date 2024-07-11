Edirne'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Edirne\'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personel ile yangına müdahale ediliyor. Ayrıca il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri de bölgeye sevk edildi. Edirne Vali Yardımcısı, Lalapaşa Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı da söndürme çalışmalarını takip ediyor.

11.07.2024 16:00
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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Edirne'nin n Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de bölgedeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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