Edirne'deki Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Edirne'deki Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Edirne\'deki Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Tunca Köprüsü, 12-15 Şubat tarihleri arasında belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Köprü, viyadük çalışmaları nedeniyle 01.00-03.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında Karaağaç Mahallesi'ne gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabının 2025'in sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

10.02.2024 16:59
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Edirne'deki Tunca Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çalışmaları nedeniyle 4 gün boyunca belirlenen saatlerde trafiğe kapalı olacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi viyadük çalışmaları dolayısıyla 12-15 Şubat'ta 01.00-03.00 saatleri arasında çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik ilk etabının 2025'in sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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