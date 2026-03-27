Edirne\'den kısa kısa

Enez'de şap hastalığına yönelik çalışma başlatıldı.

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Şap Hastalığı Mücadele Programı kapsamında sahada çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı. Numunelerin, analiz edilmek üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Elde edilecek verilerle hastalığın yaygınlığı, aşılama sonrası oluşan bağışıklık düzeyi ve aşılama performansının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

-Uzunköprü'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Uzunköprü Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin koordinesinde kent genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi, kanal ve su arızalarını giderdi.

Park ve bahçelerde bakım ile ağaç budama çalışmalarına devam edilirken, temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde hizmetlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

-Anaokulu öğrencileri yerli ve milli sistemlerle buluştu

Trakya Üniversitesi Zeynep Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencileri, Edirne'de düzenlenen etkinlikte yerli ve milli araç ve sistemlerle buluştu.

Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında Selimiye Meydanı'nda Edirne Valiliğince gerçekleştirilen "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de buluşuyor" etkinliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli sistemler sergilendi.

Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde katılan anaokulu öğrencileri, sergilenen araç ve sistemleri inceleyerek bilgi aldı.

Program kapsamında öğrenciler, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerleri de andı.

Etkinliğin, çocukların milli teknolojiye yönelik farkındalığının artırılmasına ve tarih bilinci kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.

-Gencan, TBB Encümen Toplantısı'na katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı.

Ankara'daki toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Gencan, toplantıda şehirlerin gelişimi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ortak akılla yürütülen çalışmaların Edirne'ye ve vatandaşlara katkı sağlayacağını ifade eden Gencan, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.