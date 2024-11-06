Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor

Edirne'de İl Genel Meclisi toplantıları, önemli kararların alındığı bir süreçte sürüyor.

06.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Meriç ilçesinde İl Özel idaresine ait spor salonunun 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği toplantıda, Savunma ve Tabii Afetler, Tarım ve Hayvancılık ile Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy komisyonlarının raporları da görüşüldü.

Toplantıya katılan önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bütçe görüşmelerinin yapılacağı kasımın meclis için en önemli ay olduğunu söyledi.

Bu ay alınacak kararların 2025 yılı içerisinde uygulamaya koyulacağını belirten Geçmiş, "Bu aydan sonra gelen talepler afaki olacaktır. O yüzden muhtarlarımıza seslenmek istiyorum. Bir ay boyunca meclise gelsinler taleplerini bildirsinler." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, edirne, Emlak, Meriç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.