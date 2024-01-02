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Edirne İl Genel Meclisi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeleri Seçildi - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeleri Seçildi

Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı birleşiminde, merkez ve 8 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine üye seçimi yapıldı. Seçim sonucunda, her ilçede ikişer üye belirlendi.

Edirne İl Genel Meclisi\'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeleri Seçildi
02.01.2024 - 14:55,
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Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 1. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda, merkez ve 8 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine ikişer üye seçimi yapıldı.

Seçim sonucunda, merkez ilçede Pervin Çavuntçu ve Nurcan Pektaş, Keşan'da Muammer Gizlen ve Barbaros Erim, Uzunköprü'de Metin Evrensel ve Nurhan Yiğit, Lalapaşa'da Çetin Kuruoğlu ve Muammer Tufan, Havsa'da Adem Yenici ve Mehmet Vurmaz, Meriç'de Ali Tuna ve Kibariye Kalkıncı, İpsala'da Ali Tetik ve Hüseyin Bülbül, Süloğlu'nda Sezai Mutu ve Mehmet Kara, Enez'de de Berna Özay İşcan ve Hakkı Can Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine seçildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeleri Seçildi - Son Dakika
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