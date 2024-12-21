Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün bahçesinde oluşturulan enkazda verilen eğitimde, itfaiye erlerine enkaz işaretleme, enkazdan yaralı çıkarma, enkazda çalışma usulleri, iş güvenliği ve enkazda ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak aktarıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne İtfaiyesine Deprem Eğitimi - Son Dakika
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