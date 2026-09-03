Edirne Keşan\'da 2,7 kilometrelik grup yoluna sıcak asfalt serildi

Keşan ilçesine bağlı Beyköy- Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Beyköy-Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki 2,7 kilometrelik grup yoluna sıcak asfalt serildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma hazır hale getirildi.

Ekiplerin yol yapım çalışmalarını Enez Vakıf Sahil yolunda sürdüreceği belirtildi.