Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Edirne'de yapılan törende İl Milli Eğitim Müdürü çelenk sundu ve Vali makamı öğrenciye devredildi. Kırklareli'de yapılan törende ise İl Milli Eğitim Müdürü çelenk sundu ve Vali koltuğu öğrencilere devredildi. Tekirdağ'da ise törenler amfi tiyatroda gerçekleştirildi.

23.04.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Arpacı başkanlığındaki kutlama heyeti Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, 23 Nisan dolayısıyla makamını Mehmet Ruşen Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Feyza Öykü İn'e devretti.

Valilik koltuğuna oturan İn, kent hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

İn, okul çevrelerine spor tesisleri kurulması gerektiğini belirterek Gençli ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a konuyla ilgili talimat verdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da arayan İn, okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Vali Sezer, daha sonra Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Edirne'ye gelen öğrencilerle buluştu.

Çocukların bayramını tebrik eden Sezer, "TBMM'nin açılış yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün serhat ilimiz Edirne'miz 8 Balkan ülkesinden 199 öğrencimizi ve onlara eşlik eden öğretmenleri ağırlıyor." dedi.

Kutlamalar çeşitli programlarla devam ediyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Vali Birol Ekici, koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu öğrencisi Hiranur Naz ile Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencisi Yaşar Eriş'e devretti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu telefonla arayan Eriş, mahallelere çocuk parkları yapılması için talimatlar verdi.

Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende Özefsun, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Tören Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesi ile sona erdi.

Törene Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kırklareli, Tekirdağ, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya’da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement