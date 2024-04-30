Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzensiz göçmenleri yakalamak için yapılan operasyonlarda toplamda 39 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Sarıcaali köyünde 20 düzensiz göçmeni yakalarken, Havsa'nın Söğütlüdere köyünde de 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Kofçaz ilçesinde ise 12 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli de gözaltına alındı.

30.04.2024 11:56
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında İpsala'nın Sarıcaali köyünde farklı uyruklarda 20 düzensiz göçmen tespit etti.

Bu kişileri yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakalayan ekipler, Havsa'nın Söğütlüdere köyünde de şüphe üzerine durdukları otomobilde 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de 12 düzensiz göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

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