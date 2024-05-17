Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 göçmen, Kırklareli'de 16 göçmen ve Tekirdağ'da 9 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından ilgili göç idaresine gönderildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 sürücü de gözaltına alındı.

17.05.2024 11:13
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, güvenlik güçlerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saray ilçesinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurmaya çalıştı. İkaza uymayan sürücülerin kullandığı araçlar, kovalamaca sonucu durduruldu.

Otomobillerde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İki sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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