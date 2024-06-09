Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çifte Vatandaşlar Sandık Başına Gitti - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çifte Vatandaşlar Sandık Başına Gitti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Çifte Vatandaşlar Sandık Başına Gitti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı. Kırklareli'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde, Tekirdağ'da ise 50. Yıl Ortaokulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. Çifte vatandaşlar, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

09.06.2024 08:29
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.

Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını dileyen ve çifte vatandaşları sandığa davet eden Güneş, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız bizler için çok kıymetli. Bizim akrabalarımız, dostlarımız ve yakın insanlarımız. Bizim vatandaşlarımız problemleri dile getirmek istiyorlarsa sandığa gidip bu dileklerini yansıtmalılar." dedi.

Aydın Canay ise oy kullanarak görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Canay, çifte vatandaşların hakları için sandığa gitmenin önem arz ettiğini kaydetti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşların 6'ıncı kez sandık başında olduğunu ifade etti.

Çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, 50. Yıl Ortaokulu'nda oylarını kullanıyor.

Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermenin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Çifte Vatandaşlar Sandık Başına Gitti - Son Dakika

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