Edirne Müftüsü Çakır, Askerlik Şube Başkanı Kavuş\'un ziyaretinden memnuniyet duydu

Edirne Müftüsü Çakır, Askerlik Şube Başkanı Kavuş'un ziyaretinden memnuniyet duyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulunarak yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi. Edirne Müftüsü Burhan Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kavuş ziyarette yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi.
Edirne Müftüsü Burhan Çakır da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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