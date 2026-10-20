Edirne Müftüsü Çakır, Askerlik Şube Başkanı Kavuş\'un ziyaretinden memnuniyet duydu

Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kavuş ziyarette yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.