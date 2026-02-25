Edirne Nehirlerinde Düşüş, Taşkın ve Kurtarma Operasyonları - Son Dakika
Edirne Nehirlerinde Düşüş, Taşkın ve Kurtarma Operasyonları

Edirne Nehirlerinde Düşüş, Taşkın ve Kurtarma Operasyonları
25.02.2026 15:10
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri düşerken, tarihi köprüler trafiğe açıldı.

EDİRNE'de 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, düşüşe geçti. Alarm seviyesi 'turuncu'ya düşürülürken, nehirlerin üzerindeki tarihi köprüler de trafiğe açıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde inceleme yapılırken, taşkın nedeniyle 3 gün aracında mahsur kalan Bulgaristanlı TIR şoförü Asen Dzhuvalekov (50), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son yağışlar, karın erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 19 Şubat'ta artışa geçti. Tunca Nehri'nin taşması sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ve Kırkpınar Er Meydanı, su altında kaldı. Meriç Nehri'nin yatağından taşması sonucu da kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar meydana geldi. Bu bölgelerdeki çiftlik ve bağ evlerinde mahsur kalan çiftlik hayvanları ile diğer hayvanların kurtarılması için AFAD koordinesinde çalışma başlatıldı. Kırklareli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ ve Yalova'dan gelen ekiplerin de katıldığı çalışmada, mahsur kalan hayvanlar kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldü.

AFAD: 99 HAYVAN TAHLİYE EDİLDİ

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında Edirne İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, belediye, emniyet, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 motopomp ve 11 arama kurtarma botu görev almıştır. Yaşanan taşkın olayları nedeniyle 45 ihbar alınmış, ekiplerimizin saha çalışması neticesinde 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye alınmış, 99 hayvan tahliye edilmiştir. Taşkınlarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Akarsu debilerinin düşmesine rağmen ilgili bütün kurumlarımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görevlerine devam etmektedir. Bu süreçte taşkın sahalarında vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

KÖPRÜLER GECE TRAFİĞE AÇILDI

Edirne Valiliği, gece saatlerinde Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprülerin trafiğe açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 22 Şubat tarihinde nehir debilerindeki artışlara bağlı olarak tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri 24 Şubat 2026 saat 23.00 itibarıyla kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılmıştır. Diğer taraftan nehir debilerinde düşüşler gözlenmekle birlikte herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili kurumlarımızca debilerinin anlık takibi yapılmaya devam edilmekte olup, vatandaşlarımızın bölgedeki trafik akışında dikkatli olmaları da önem arz etmektedir" denildi.

NEHİRLERDEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Su debileri artan ve 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde dün başlayan düşüş sürüyor. Bugün saat 14.00 itibarıyla Tunca Nehri'nin debisi 122 merkeküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisi 1167 metreküp/saniyeye düştü. DSİ, her iki nehir için 'turuncu alarm' seviyesini sürdürüyor.

DRONLA YERİ BELİRLENDİ

Diğer yandan Edirne'ye pazartesi günü gelen Bulgaristanlı TIR şoförü Asen Dzhuvalekov, aynı gün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Avarız köyü yolunda taşkın nedeniyle mahsur kaldı. 3 günün sonunda erzakı tükenen Dzhuvalekov, durumu Çorlu'daki bir Türk arkadaşına bildirdi. İhbarla harekete geçen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Dzhuvalekov'un yerini dronla belirledi. Suyun ortasında TIR'da mahsur kalan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden ve bitkin kaldığı görülen Dzhuvalekov, "Karanlıkta suyu görmedim. İlerlerken araç birden durdu ve birdenbire dalga geldi, çok fazla su geldi. 3 gün TIR'da yaşadım. En son erzakım bitince Çorlu'daki arkadaşımı aradım" dedi.

TARIM ALANLARINDA İNCELEME

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de su altında kalan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve ekipler, üreticilerle bir araya gelerek, durum hakkında değerlendirmede bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Nehirlerdeki su debileri yakından takip edilmekte olup, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Edirne Nehirlerinde Düşüş, Taşkın ve Kurtarma Operasyonları

Edirne Nehirlerinde Düşüş, Taşkın ve Kurtarma Operasyonları
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.