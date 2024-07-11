Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen ekipler müdahale ediyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da traktörlerle anız alanlarını sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bazı itfaiye erleri yangın sırasında yaralandı ve olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Edirne Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve Lalapaşa Belediye Başkanı da bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

11.07.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Helikopter, Kırklareli, Çanakkale, Jandarma, Lalapaşa, İstanbul, İtfaiye, Edirne, Yerel yönetim, İtfaiye, Doğal Afet, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement