Edirne TEM Otoyolu\'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı

EDİRNE TEM Otoyolu'nda, 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne- İstanbul TEM Otoyolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki SK HNCO3 Kuzey Makedonya plakalı kamyonet, önünde seyreden Burak Çatan'ın kullandığı 34 EG 2812 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çatan ve Şahin'in kullandığı 2 kamyonet de bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Şahin'in hafif yaralandığı kazadan, Burak Çatan ise yara almadan kurtuldu. Şahin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede bir süre kapanan yolda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

'ANLAMADIĞIM ŞEKİLDE ARKADAN ÇARPTI'

Kamyonet sürücüsü Burak Çatan, Şahin'in kullandığı aracın kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Edirne'ye doğru gidiyorduk, hiç anlamadığımız şekilde arkadan gelip vurdu. Araç sekti diyor ama araç sekmesine benzemiyor, uyuyakalmış da olabilir. Bana sol arkadan vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.