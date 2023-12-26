 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne TEM Otoyolu'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne TEM Otoyolu'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 2 kamyonet çarpıştı ve 1 sürücü yaralandı. Kaza sonucunda kamyonetler bariyerlere çarparak devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne TEM Otoyolu\'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı
26.12.2023 - 14:04,
Abone Ol

EDİRNE TEM Otoyolu'nda, 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne- İstanbul TEM Otoyolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki SK HNCO3 Kuzey Makedonya plakalı kamyonet, önünde seyreden Burak Çatan'ın kullandığı 34 EG 2812 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çatan ve Şahin'in kullandığı 2 kamyonet de bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Şahin'in hafif yaralandığı kazadan, Burak Çatan ise yara almadan kurtuldu. Şahin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede bir süre kapanan yolda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

'ANLAMADIĞIM ŞEKİLDE ARKADAN ÇARPTI'

Kamyonet sürücüsü Burak Çatan, Şahin'in kullandığı aracın kendisine arkadan çarptığını belirterek, "Edirne'ye doğru gidiyorduk, hiç anlamadığımız şekilde arkadan gelip vurdu. Araç sekti diyor ama araç sekmesine benzemiyor, uyuyakalmış da olabilir. Bana sol arkadan vurdu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mustafa Şahin, Edirne, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne TEM Otoyolu'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne TEM Otoyolu'nda Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement