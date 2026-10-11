Edirne Uzunköprü\'de Kızılay gıda kolisi dağıttı, AFAD gönüllüleri eğitim aldı

Türk Kızılay Edirne Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesinde ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edildi.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın da yer aldığı ziyarette ailelere gıda kolileri ulaştırıldı.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi ve sınavı yapıldı

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü eğitim ve sınavı tamamlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Destek AFAD Gönüllüsü eğitim programı 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında gönüllülere insani yardım ve psikoloji, ilk yardım farkındalığı, çadır kurma ve yangın farkındalığı gibi alanlarda eğitimler verildi.