Edirne Valisi Sezer: Söğütlük Millet Bahçesi Temizlik Aşamasında

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EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin bittiğini ve temizlik aşamasına geçildiğini belirterek, "Kuruyan dallar, ağaçlar, daha önce rüzgarlarda yıkılanlar, can ve mal kaybına sebep olmasın diye orada Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla beraber, onların nezaretinde bir temizlik çalışması yapılıyor" dedi.

Söğütlük olarak da bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı'nda 2022'nin Eylül ayında millet bahçesi yapılması gündeme geldi. Ağaçların kesileceğinin ve alana beton döküleceğinin gerekçesiyle alanın yapım ihalesi, yargıya taşındı. Mahkeme tarafından ihalenin iptal edilmesinin ardından Danıştay da yapılan itirazları reddetti. Bunun üzerine proje yenilenerek ikinci ihale gerçekleştirildi ve 186 milyon 600 bin liraya sonuçlandı. Yeniden başlayan çalışmalarda sona gelindi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, millet bahçesinin bittiğini açıkladı. Vali Sezer, "TOKİ başkanlığımızın yapmış olduğu Söğütlük Millet Bahçesi, çevre düzenlemesiyle beraber bitti, şu anda temizlik yapılıyor içeride. Kuruyan dallar, ağaçlar, daha önce rüzgarlarda yıkılanlar, can ve mal kaybına sebep olmasın diye orada Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla beraber, onların nezaretinde bir temizlik çalışması yapılıyor" dedi.

'HİÇBİR AĞAÇ KESİLMEDİ'

Söz konusu alanda, daha önce iddia edildiği gibi herhangi bir ağaç kesiminin olmadığını ifade eden Sezer, "Aklınıza şu gelebilir; yani burada ne yapıldı? Buradaki tüm ağaçların hepsi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun aslında tescillediği ağaçlar. Dolayısıyla orada farklı bir şey, ağaç kesimi gibi bir söz konusu değil. Bizim buradaki ve ben başta olmak üzere herkes bu konuda çok duyarlı. Dolayısıyla bu konuda böyle bir inisiyatif kullanılsa bile ona kesinlikle mani oluruz, onu bilin. Şu anda yapılan bisiklet yolları bile ağaçların etrafından dolaşılmış, çok güzel bir yürüyüş alanları. Ortada ağaçlar kalmış, ağaca dokunulmamış, çapraz gitmiş. Muhteşem bir yer. Buranın bu yerin muhteşemliğini de korumak lazım. Oradaki sincapları, oradaki doğal güzellikleri korumamız lazım ve hiçbir şekilde onlara dokunmamamız ve zarar vermememiz lazım" diye konuştu.

'MAHMUDİYE KIŞLASI, RAMİ KIŞLASI GİBİ OLACAK'

Vali Sezer, kentte 2'nci Mahmut Dönemi'nde yapılan, son dönemde hapishane olarak kullanılan Mahmudiye Kışlası'nın da Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine alındığını belirtti. Söz konusu alanın kültür merkezi olacağını ifade eden Sezer, "Kışlayla ilgili olarak 200 yıllık bir kışla, orayla ilgili proje çalışmaları çok hızlı devam ediyor. Orasını da Rami Kışlası gibi, içerisinde kütüphanesi olan, fuar alanlarının olduğu, kültür merkezinin olduğu bir yer yapmak istiyoruz. Rami Kışlası'nı gördünüz mü bilmiyorum ama benzerini inşallah buraya Edirne'mize kazandıracağız. Şu anda proje çalışmaları Milli Saraylar tarafından yürütülüyor. Bir taraftan da bina cezaevi olarak kullanıldığı için binanın altında bile keşfedilmeyen mahzenler falan çıkartıldığı ortaya büyük mahzen alanları hiç kullanılmamış şu ana kadar. Muhteşem bir tarihi yapı, muhteşem bir tarihi bina. İnşallah o da Edirne'ye ayrı bir şey katacaktır. Edirne'nin tabii zincirlerin içerisinde kalmaması lazım, zincirlerini kırması lazım" dedi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,