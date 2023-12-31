Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı\'ndaki Personeli Ziyaret Etti

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte yılbaşı gecesi görevi başında nöbet tutan kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gümrük personelini ziyaret eden Vali Sezer, İnşallah 2024 yılı ve daha sonra gelen nice yıllar, ülkemiz için huzurlu ve hayırlı bir şekilde geçer dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yılbaşı gecesi nöbet tutan personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyaretler kapsamında Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Vali Sezer'e İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, jandarma, emniyet ve gümrük yetkilileri eşlik etti. Vali Sezer ziyarette gümrük personelinin yeni yılını kutladı.

Sezer, 2024 yılının huzurlu bir şekilde geçmesini dileyerek, İnşallah 2024 yılı ve daha sonra gelen nice yıllar, ülkemiz için huzurlu ve hayırlı bir şekilde geçer. Gelecek nesillerimiz geride bıraktığımız yıldan daha güzel, daha huzurlu, daha başarılı bir Türkiye ile beraber olurlar. Bugün Kapıkule'deyiz ve burada hem gümrük personelimiz, hem emniyet personelimiz nöbet tutuyorlar. Yaklaşık 150'ye yakın gümrük personelimiz ve emniyet personelimizin yeni yılını tebrik ettik. Edirne'mizde de yılbaşının huzur içerisinde geçirebilmesi için güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Bu kapsamda 1213 personelimiz emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz şu anda görev yapıyorlar. 230 aracımız var. Yine sahil güvenlik personelimizde de 5 botla beraber denizlerde de güvenliğimizi sağlıyorlar. Ben hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından yeni yılın huzur geçirmesini, sağlık getirmesini diliyorum dedi.(DHA)