Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Edirne ve Kırklareli\'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgelerin beyaza bürünmesine neden oldu. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

18.02.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
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EDİRNE ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki bölgeler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. Kar, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

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