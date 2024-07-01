Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri T.D, C.K, E.T, B.K, E.F, Ç.K, M.T. ve S.A'nın üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında 3,96 gram skunk, 0.58 gram metanfetamin, 1,55 gram bonzai, 2 gram eroin ve 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri İ.Ö. ve A.K'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 375 gram amfetamin, 187 gram sıvı amfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.