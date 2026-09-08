Edremit'in kurtuluşunun 104. yılında Sarıkız Tepesi'ne coşku yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Edremit'in kurtuluşunun 104. yılında Sarıkız Tepesi'ne coşku yürüyüşü düzenlendi

Edremit\'in kurtuluşunun 104. yılında Sarıkız Tepesi\'ne coşku yürüyüşü düzenlendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde yaklaşık 100 kişilik grup, Kazdağları'ndaki Sarıkız Tepesi'ne yürüdü. Zirvede yıpranan Türk bayrağı yenisiyle değiştirilirken, katılımcılar Atatürk posteri ve bayraklarla "Edremit'in kurtuluşu kutlu olsun" sloganları attı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yaklaşık 100 kişilik grup, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne "coşku yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesince organize edilen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yöresel kıyafetli vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posteri eşliğinde zirveye yürüdü.

Zirvede bulunan ve yıpranan Türk bayrağı, yenisiyle değiştirildi.

Katılımcılar, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak "Edremit'in kurtuluşu kutlu olsun" sloganları attı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gazetecilere, kentin kurtuluş yıl dönümünü Kazdağları'nın zirvesinde kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Belediye Meclis Üyesi Oktay Sümertaş da çok özel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Mehmetalan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir ise hem manevi hem de milli duygularla Sarıkız'a yürüdüklerini, böyle bir ecdadın torunu olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Gülbahar Bilgiç de Tozlu Yaylası'ndan Sarıkız'a yürüdüklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'in kurtuluşunun 104. yılında Sarıkız Tepesi'ne coşku yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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