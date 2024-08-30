Edremit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Zafer'in 102. yılı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende ise Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

Edremit Belediyesi Efem Halk Oyunları Ekibi'nin gösterilerinin ardından resmigeçitle etkinlikler tamamlandı.