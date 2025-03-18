Edremit'te Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Dolayısıyla Tören Düzenlendi

(BALIKESİR)- Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı, Edremit'te düzenlenen törenlerle kutlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, şehitlik ziyaretleri ve anma etkinlikleri yapıldı.

Edremit'te Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törenler, Edremit Şehitliği'nde başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü ve şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret ederek çelenk sundu ve dualar okundu.

Anma programı, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun koordinasyonunda Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Öğrenciler, hazırladıkları şiirler, oratoryolar ve tiyatro gösterileriyle Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sahneye taşıdı.

18 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Resmi törenlerin ardından Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde "Çanakkale Hava Savaşları Resim Sergisi" açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için canını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.