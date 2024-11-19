Edremit'te Filistinli Baba, Hava Saldırısında Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit'te Filistinli Baba, Hava Saldırısında Çocuklarını Kaybetti

Edremit\'te Filistinli Baba, Hava Saldırısında Çocuklarını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Filistinli Jehad Abusalama, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendi. Acısını dile getiren Abusalama, Filistin'deki savaş ve zülmün sona ermesi için yardım çağrısında bulundu.

19.11.2024 13:31  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıldır yerleşik olarak yaşayan Filistin uyruklu Jehad Abusalama (40), ülkesindeki eski eşi ve yaşları 13 ile 21 arasında değişen 4 çocuğunun, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği haberini aldı. Abusalama, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

Filistinli öğretmen Mai Abusalama (42), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ferhat Aslan (45) internet üzerinden 3 yıl önce tanıştı. Abusalama, ardından da kız kardeşi Jehad Abusalama ile Türkiye'ye gelip, evlendi. 'Aslan' soyadını alan Mai Abusalama evlendikten sonra Edremit'te yaşarken, kardeşi de Filistin'e dönmedi. Jehad Abusalama Türkiye'de düzenini kurduktan sonra Filistin'deki eski eşinden olan çocukları Yara Ghunaim (21), Ahmet Ghunaim (19), Namara Ghunaim (16) ve Hani Ghunaim'i (13) de yanına getirmeyi planlarken, aldığı acı haberle yıkıldı. Jehad Abusalama, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında boşandığı eşi ve 4 çocuğunun öldüğünü öğrendi.

İsrail'in saldırılarında daha önce teyzesi ve kuzeni de kaybettiğini belirten Jehad Abusalama, ablasının tercümanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Bazı insanlar evlerde kalıyor, çıkamıyor. Türkiye güçlü bir ülke. Bu savaşı bitirebilmek için yardım edebilir. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

Haber - Kamera: Şevki MORALI/ EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Balıkesir, Filistin, Edremit, Edremit, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Filistinli Baba, Hava Saldırısında Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit'te Filistinli Baba, Hava Saldırısında Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.