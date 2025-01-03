Edremit\'te Kardeşler Yangında Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.