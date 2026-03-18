Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçiş yollarında denetimler yaptı. Edremit ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen çekici durduruldu. Çekici ve dorsesinde yapılan aramada 68 kilo 500 gram sknuk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.