2. Efeler Çocuk Şenliği Ertelendi

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan 2. Efeler Çocuk Şenliği'nin ertelendiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bayram coşkusunu şehre taşımayı amaçlayan etkinliğin; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar nedeniyle ertelendiğini belirtti. Yetişkin, yaşanan sürece saygı gereği bu kararın alındığını ifade etti.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, 23 Nisan 2026 tarihinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleşmesi beklenen organizasyonun ileri bir tarihte yapılacağı vurgulandı. Duyuruda, "23 Nisan 2026'da gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Efeler Çocuk Şenliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.