Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Eğitimde Mağduriyet Uyarısı - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Eğitimde Mağduriyet Uyarısı

Efes Selçuk Belediye Başkanı\'ndan Eğitimde Mağduriyet Uyarısı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis toplantısında eğitimdeki sorunları gündeme getirerek, temizlik görevlisi eksikliği ve 4+4+4 eğitim sisteminin olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ayrıca, pandemi döneminde eğitim desteği sağladıklarını vurguladı.

03.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sengel, "Mağduriyet tavanda, pandemiyi atlatmış bir ülkede temizlik görevlisi yok. Okul tadilatları için öğrenci velilerinin, okul aile birliklerinin Selçuk Belediyesi'ne verdiği dilekçelerin haddi hesabı yok" dedi.

Efes Selçuk Belediye Meclisi Ekim ayının ilk toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantıda şunları kaydetti:

"Öncelikle ilk ve orta öğretimini lisede tamamlayan bir birey, bir anne ve sonrasında Belediye Başkanı olarak, ilçemde eğitim ile ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. 2019'un sonu 2020'nin başında 19 Mayıs Ortaokulu ile ilgili 'acil' kaydıyla meclise girmesi için bir plan geldi. Hemen gündeme aldık, Büyükşehir Melediye Meclisi'ne gönderdik. 2020 yılından bu yana geçen sürede 19 Mayıs Okulu yok. 'Avrupa Birliği'nde hazır parası var bu projenin' denildi. İhalesi yapıldı. Avrupa Birliği'nden gelen para yok oldu. Sonra tekrar ihaleye çıkılacak denildi. O oldu, bu oldu. 2024, okullar açıldı. Mağduriyet tavanda, pandemiyi atlatmış bir ülkede temizlik görevlisi yok. Okul tadilatları için öğrenci velilerinin, okul aile birliklerinin Selçuk Belediyesi'ne verdiği dilekçelerin haddi hesabı yok."

"Ben kendi ilçemden mesulüm"

Öğrencilere verilen ulaşım desteğinin de vatandaşların talepleri sonucu ortaya çıkan bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, 2019 yılında seçim sürecindeyken Zeytinköy'de bir babanın, "Dört tane çocuğum var. Merkeze göndermek zorundayım. En büyüğü lisedeydi. Lisedekini çekiyorum" demesi üzerine ulaşım desteğinin hayata geçtiğini hatırlatarak, "Biz Havutçulu'dan Belevi'ye, Belevi'den Zeytinköy'e, Barutçu'da varsa, Arvalya'da, Pranga Mevkii'nde öğrencilerimizin kent merkezindeki okullarına gelmesi için çalışıyoruz. Velilerin hesaplarına parayı geçiriyoruz. Veli kendi cebinden sanki kendi parası gibi öğrencisine veriyor. Ben kendi ilçemden mesulüm" diye konuştu.

"Çocuk gelinlerin sebebidir 4+4+4 eğitim sistemi"

4+4+4 eğitim sisteminin özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmesi yönünde bir engel oluşturduğunu belirten Başkan Sengel, "4. sınıf bittikten sonra okuldan alınan bizim çocuğumuz. Bu sistemi kimse bana ikna ettiremez o çocuk gelinler nedeniyle. Her gittiğim panelde, konuşmacı olduğum her yerde bir kadın olarak konuşmaya devam edeceğim. Çocuk gelinlerin sebebidir 4+4+4 eğitim sistemi" ifadelerini kullandı.

"Efes Selçuk halkı kendi çocuklarına kendisi baktı"

Pandemi döneminde uzaktan eğitime halkın destekleriyle köprü olduklarını kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk halkına tek bir çağrı yaptık biz. Dedik ki, 'bize tablet bağışlayın, içine interneti biz koyacağız'. Efes Selçuk halkı kendi çocuğuna baktı. Sadece tablet mevzusunda değil gıda dayanışması ile de Efes Selçuk halkı kendi çocuklarına kendisi baktı, bakmaya da devam ediyor. Selçuk Belediyesi olarak. Çocuklarımızın her Cuma evine paket gidiyor. Öğlen yemeklerini anneleri hazırlayıp yanlarına koysun diye. Gururla göndermeye devam edeceğiz. Herkesin beslenme çantası kırtasiyelerden alınıyor. Hiçbiri de diğerinin aynısı değil. Çocuklarımız fişlensinler istemiyoruz" dedi.

"Ülkenin unuttuğu şey, Efes Selçuk Belediyesi'nde var"

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin adeta bir kültür sanat akademisine dönüştüğünü söyleyen Sengel, "Bizden önceki dönemde İller Bankası'ndan çekilen kredi ile binası yapılan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin kredi borcunu belediye başkanı olup ben ödedim. Üç yıl ödemesiz alınan bir krediydi. Yapılan o bina, sırf binaydı. İçini çocuklarla dolup taşmasını sağlayan benim yönetimimdi. Çelloya kadar kadınlar ve çocuklar birlikte koroya kadar benim dönemimde oldu. Bizim kocaman bir kültür merkezimiz yok ama kültür politikamız var. Ülkenin unuttuğu şey, Efes Selçuk Belediyesi'nde var. Çocukların ilkokul öncesinden başlamak üzere toprakla buluşturmak, aynı zamanda müzik aleti çalmaları tiyatro kursundan tutun ritim, dans ve jimnastik kurslarına katılmaları benim yönetimimde oldu ve hepsi de ücretsiz. Bizim dönemimizde hiçbir kurs ücretli değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Eğitimde Mağduriyet Uyarısı - Son Dakika

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