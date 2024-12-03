Efes Selçuk Belediye Başkanı’ndan Yerel Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı’ndan Yerel Ekonomi Vurgusu

Efes Selçuk Belediye Başkanı’ndan Yerel Ekonomi Vurgusu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul'da düzenlenen toplantıda yerel yönetimlerin ekonomideki rolünü ve kalkınmanın tarım ile turizme dayandığını vurguladı. Başkan Sengel, yerel sermayedarların ve girişimciliğin önemini ifade etti ve belediyecilik anlayışlarının aile tarımını desteklemeye yönelik olduğunu belirtti.

03.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:59
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(İZMİR) - Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında "Ekonomiyi yerelden güçlendiriyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuştu. İstanbul Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bremen Devlet Parlamentosu Başkanı Antje Grotheer ve belediye başkanları katıldı.

Az nüfuslu kentlerde yerel yönetimlerin en büyük sermayedar olmalarının yanı sıra girişimciliği teşvik eden en önemli yapı olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, yerel yönetimlerin girişimciliğe ve yerel yönetimlere katkı sunabilmesi için her şeyden önce kentin yapısını iyi tanıması gerektiğine vurgu yaptı.

"Kalkınmamız tarım ve turizme dayanıyor"

Efes Selçuk'un ekonomik kalkınmasının tarım ve turizm olmak üzere iki temel maddeye dayandığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "38 bin nüfuslu Efes Selçuk'ta 600 çalışanı olan, 600 eve ekmek götürülmesini sağlayan bir ilçenin Belediye Başkanı olarak aslında mevcut olan ilçenin en büyük fabrikasıdır belediye. Ben kentimi şöyle tanımlıyorum; Küçük Menderes'in buluştuğu en verimli toprakların olduğu, tıpkı bir meyve sepeti içerisinde gibisinizdir. O anlamda ayvasından narına, mandalinasından şeftalisine ve coğrafi işaretini aldığımız üzümüne kadar, doğal olarak da bunların katma değerlerini halka da öğreten; kurutma tesislerinin yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu ve girişimcilik sektöründe yerel yönetimlerine destek olarak kooperatifleşmeyi sağladığı ve bu kooperatifler vasıtasıyla evde oturan kadının evde üretmiş olduğu her türlü ürünü değerlendirebilen, ekonomik katkısını sağlayabilecek alanlar oluşturuyoruz. Nitekim Efes Selçuk'ta belediyecilik anlayışımız bunun üzerine kurulmuştur" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün tarımsal kalkınma açısından önemine dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Üretimin bu kadar azaldığı gıdaya erişimin bu kadar zorlaştığı bir noktada tekrardan aile tarımını ortaya çıkaran hizmetler vermeye çalışıyoruz. Amacımız şu: İşsizlik bu kadar artıyorken, üretim bu kadar yok olmaya başlamışken daha fazla üretici olsun diye bir Toprak Okulu kurduk ve orada kadınlara, gençlere tekrardan toprakla bir araya gelmeyi ve aile tarımının kıymetini anlatıyoruz. Aslında ekonomik kalkınmayı yerelden sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yürekli bir şekilde devam ediyoruz"

Yerel kalkınma sürecine katkı sunacak belediyelerin güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Efes Selçuk'tan bütün dünyanın görmek için can attığı Efes'in, Meryem Ana'nın Evi'nin, Aziz Yuhanna'nın mezarının olduğu ve aynı zamanda da Artemis gibi bir tapınağın olduğu bir dünya miras kentinden bahsediyoruz. Bu kent aynı zamanda Küçük Menderes'in kenarında bereketli toprakları olan bir meyve tabağı. İşte kuvvetli olan yerel yönetimler bu kalkınmaları sağlıyor. Ancak geçen hafta itibariyle ne yazık ki elimizde olan bu değerlerin çok kıymetli bir miktarı, yani bütçemizin yüzde 60'ına tekabül olan gelirlerimize bakanlık tarafından el konulduğu için bunları yapma mücadelesine devam ederken yürekli bir şekilde de devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı’ndan Yerel Ekonomi Vurgusu - Son Dakika

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