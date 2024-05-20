Efes Selçuk\'ta 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

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(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Efes Selçuk'ta da coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 105. yıl dönümü Efes Selçuk'ta kutlandı. Kutlamalar, dün sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Akşam saatlerinde kutlamaların adresi ise İstasyon Meydanı oldu. İstasyon Meydanı'nda ilk olarak rap müziğine gönül veren Efes Selçuklu gençler Sidar Beyaz ve Mustafa Kepe performans sergiledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Akustikadam Mert Erşahin de kendi bestelerinin yanı sıra sevilen şarkılar ve renkli performansıyla ilçelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mert Erşahin'ine teşekkür ederek, "Bugünden tam 105 yıl önce bir çift mavi göz kararlıydı, mücadeleciydi. Henüz daha 38 yaşındaydı ama bu ülkenin bağımsızlığa kavuşması için içindeki cevhere ve ateşe güveniyordu. O yüzden bu ülkeyi gençlere emanet etti. İçinizdeki cevhere, ateşe, inanca güvenin ve bu ülkeyi hak ettiği yerlere getirecek olan sizlersiniz. Hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri bugün de "Uluslararası Halk Oyunları Şenliği" ile devam edecek. Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği saat 20.00'de İstasyon Meydanı'nda başlayacak. Şenlikte Efes Selçuklu gençlerin yanı sıra Polonya ve Ukrayna'dan gelen halk oyunları ekipleri de gösterilerini sunacak.