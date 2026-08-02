Efes Selçuk\'ta barista kursu tamamlandı, yaz kursları yoğun ilgiyle devam ediyor

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Barista Kursu başarıyla tamamlandı. Toplam 24 kursiyerin katıldığı 20 saatlik eğitim programında katılımcılar; kahvenin yetiştirilme sürecinden kahve çekirdeği çeşitlerine, demleme tekniklerinden farklı kahve türlerinin hazırlanışına kadar birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, yıl boyunca olduğu gibi yaz döneminde de çocukları, gençleri ve yetişkinleri kültür, sanat, yabancı dil ve mesleki gelişim alanlarında düzenlenen kurslarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle merkezin bahçesinde bulunan mobil eğitim aracında gerçekleştirilen Barista Kursu, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Kahve kültürünün her geçen gün daha fazla ilgi görmesi ve nitelikli kahve hazırlama becerilerine yönelik artan talep, Efes Selçuklu kursiyerleri bu eğitimde bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın deneyimli eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden kursiyerler, kendilerine bu imkanı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür etti.

"SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİMİZ ADETA BİR AKADEMİYE DÖNÜŞTÜ"

Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Sorumlusu Vedat Yolcu, yaz kurslarının bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirterek "Sosyal Etkinlik Merkezimiz adeta bir akademiye dönüştü. Okulların açık olduğu dönemde olduğu gibi yaz tatilinde de öğrencilerimiz kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Robotik Kodlama Kursumuz büyük ilgi gördü. Merkezimizde düzenlediğimiz kursların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Barista Kursu da en çok ilgi gören eğitimlerimiz arasında yer aldı. Yaz Okulu kurslarımız devam ederken A2 seviyesindeki İngilizce kursumuz için kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz. Ayrıca gönüllümüz Ayşe Yazar'ın yürüttüğü Eleştirel Okuma ve Yazma Kursumuz da sürüyor. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'in eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi önceleyen vizyonu doğrultusunda, eğitmenlerimizin özverisi, gönüllülerimizin desteği ve kursiyerlerimizin ilgisiyle önemli bir yol kat ettik. Efes Selçuk'un kültür, sanat ve sosyal yaşamına katkı sunan bir merkez olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm kursiyerlerimize, ailelerimize, eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.