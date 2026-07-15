Efes Selçuk Belediyesi Ekiplerinden Atatürk Caddesi'nde Kaldırım Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk Belediyesi Ekiplerinden Atatürk Caddesi'nde Kaldırım Denetimi

15.07.2026 09:32  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaş şikayetleri üzerine Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Yaya güvenliği için motosiklet ve malzemeler kaldırıldı, esnafa uyarılar yapıldı.

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yayaların kaldırımları güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Denetimler kapsamında özellikle gün içinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Atatürk Caddesi'nde kaldırımlara park edilen motosikletler ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemelerin kaldırılması istendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta ekipleri, kaldırımların herkesin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, esnafı kamusal alanların işgal edilmemesi konusunda bilgilendirdi. Yapılan uyarılarda, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin güvenli ulaşımı açısından kaldırımların amacına uygun kullanılmasının önemine vurgu yapıldı. Zabıta Müdürlüğü, kentte yaya güvenliğini artırmak ve kamusal alanların düzenli kullanımını sağlamak amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini, kurallara aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Ekiplerinden Atatürk Caddesi'nde Kaldırım Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:13:57. #7.13#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi Ekiplerinden Atatürk Caddesi'nde Kaldırım Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.