Efes Selçuk Belediyesi Ekiplerinden Atatürk Caddesi'nde Kaldırım Denetimi

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yayaların kaldırımları güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Denetimler kapsamında özellikle gün içinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Atatürk Caddesi'nde kaldırımlara park edilen motosikletler ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemelerin kaldırılması istendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta ekipleri, kaldırımların herkesin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, esnafı kamusal alanların işgal edilmemesi konusunda bilgilendirdi. Yapılan uyarılarda, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin güvenli ulaşımı açısından kaldırımların amacına uygun kullanılmasının önemine vurgu yapıldı. Zabıta Müdürlüğü, kentte yaya güvenliğini artırmak ve kamusal alanların düzenli kullanımını sağlamak amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini, kurallara aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin devam edeceğini bildirdi.