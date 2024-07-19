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(İZMİR)- Efes Selçuk Uluslararası Resim Sergisi, Selçuk Efes Kent Belleği'nde açıldı. Sergi, Türkiye'nin yanı sıra 12 farklı ülkeden toplam 26 sanatçının eserlerinden oluşuyor.

Efes Selçuk Uluslararası Resim Sergisi açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, sergi açılışında, "Sanatçıları Efes Selçuk'ta ağırlamaktan onur duyuyoruz. Selçuk Efes Kent Belleğimiz ile birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'in verdiği önem doğrultusunda bu etkinlikler artacak. Medeniyetin topraklarında, Efes Selçuk'tayız. Efes Selçuk'ta sanatçılar ve sanatla buluşmaktan onur duyuyoruz" dedi. Erhan Güzel, konuşmasının ardından sanatçılara katılım sertifikalarını verdi.

Küratör Ferman Aydın ise "Bu sergide Türkiye haricinde 12 ülkeden sanatçı arkadaşımızın da çalışmaları yer alıyor. Tarihi dokusu bu kadar zengin olan bir kenti uluslararası resim sergimizin yanı sıra uluslararası Seminerler ve çalıştaylar da dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu sergiyi Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlememizde emeği geçen Efes Selçuk Belediyesi'ne ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sergi, 24 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.