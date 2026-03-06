Eflani\'de Ramazan Etkinlikleri

Karabük'ün Eflani ilçesinde ramazan etkinlikleri kapsamında yaklaşık 350 öğrenci, mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

Eflani Kaymakamlığı koordinesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, öğrenciler mehteran takımı eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Program kapsamında düzenlenen iftar programının ardından öğrenciler, kendileri için hazırlanan çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, AA muhabirine, yaklaşık 350 öğrenci ve 40 öğretmenin katılımıyla ramazan etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mehteran eşliğinde güzel bir yürüyüş olduğunu aktaran Bulut, "Yürüyüşün ardından iftar programımız oldu, oruçlarımızı açtık. Akabinde Hacivat ve Karagöz ile sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi." dedi.

Bulut, organizasyonun düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.