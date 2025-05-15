Efsyn Gazetesi ve İsrail Büyükelçiliği Arasındaki Tartışma

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida ton Syntakton (Efsyn) gazetesi ile İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Gazze'deki gelişmeler ve İsrail karşıtı protestolar konusundaki haberler nedeniyle karşı karşıya geldi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği Danışmanı Doron Lebovich imzasıyla gazeteye gönderilen mektupta, son haftalarda yayımlanan bazı haberlerde İsrail'e yönelik taraflı ve olumsuz bir üslup benimsendiği savunuldu.

Mektupta, İsrailli öğrencilerin Yunanistan'daki okul ziyaretlerinin ve Selanik Kitap Fuarı'nda planlanan bir etkinliğin iptalinin Efsyn tarafından çarpıtıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin Yunan yaşıtlarıyla anlamlı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, gazetenin bu buluşmaları "siyonist propaganda" olarak yansıttığı iddia edildi.

Efsyn gazetesi ise mektuba tam sayfa verdiği yanıtta, gönderilen 500 kelimelik metinde Gazze ya da Filistin ifadelerine hiç yer verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 2 milyon sivili hedef aldığı ifade edildi.

Gazete, yayın çizgisine yöneltilen eleştirilere karşılık, uluslararası hukukun ve insan haklarının savunucusu olduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının toprak ve özgürlük talebinin meşru bir hak olduğu ve bu taleplerin görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.