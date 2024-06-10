İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale\'de Hava Sıcaklıkları Yükselecek

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İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 8-12 derece üzerine çıkabileceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölgede halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının son değerlendirmelere göre 11 Haziran'dan itibaren batı kesimlerinden başlayarak daha da artacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Aydın ve Manisa'da 45 derece tahmini

Meteorolojik değerlendirmelere göre en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 12 ve 13 Haziran'da 40 derece, Manisa'da 12 Haziran'da 45 derece, Aydın'da da 13 Haziran'da 45 derece olması bekleniyor. Balıkesir'de 12 Haziran'da hava sıcaklığının 42 derece olması beklenirken Çanakkale'de en sıcak günün 36 derece ile 14 Haziran olacağı tahmin ediliyor.