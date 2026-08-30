30 Ağustos Zafer Bayramı 5 ilde coşkuyla kutlandı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İzmir Valiliği'nde düzenlenen tebrikat töreninde Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen protokol üyeleri, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Yarbay Burak Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan 30 Ağustos 1922'deki büyük Zafer'in 104. yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.

Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Aydın Valisi Osman Varol, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Varol, daha sonra Valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Uşak

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende Uşak Valisi Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kartal, Valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Meydandaki devam eden törende Asteğmen Onur Ovacık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Akrobasi pilotu Oğuz Cabioğlu tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Manisa

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hükümet Konağı önünde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

8'nci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Personeli Piyade Üst Teğmen Fatih Ağaç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, milletvekilleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli'de Valilik önündeki törende Vali Yavuz Selim Köşger, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Köşger, Çavuşoğlu ve Zorlutuna, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program geçiş töreniyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Denizli milletvekillleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, Yeni Parti Milletvekili Şeref Arpacı, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de katıldı.