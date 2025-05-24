Ege Denizi\'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; Ege Denizi İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 9,93 kilometre olarak açıklandı. Foça ilçesinde hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.