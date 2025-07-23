1) EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 16.27'de Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.