Ege Üniversitesi Rektörü TEKNOFEST'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Rektörü TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

Ege Üniversitesi Rektörü TEKNOFEST\'i Ziyaret Etti

Prof. Dr. Necdet Budak, Adana'daki TEKNOFEST'te öğrenci projelerini inceledi ve destekledi.

04.10.2024 16:51
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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanında bulunan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Rektör Budak, AA muhabirine Ege Üniversitesi öğretim üyeleri, danışmanları ve öğrencileri olarak TEKNOFEST'te olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerinin farklı projelerle TEKNOFEST'e katıldığını anlatan Budak, "Öğrencilerimiz TEKNOFEST'te bilimsel projeleriyle adeta ülkemizin geleceğinin garantisi durumdalar. Çok enteresan, orijinal, dünya çapında uluslararası arenada ses getiren projelere imza atıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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