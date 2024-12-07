Ege ve Akdeniz İçin Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, bugün Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu yağmur ve sağanak, kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında da güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıklıkları Ankara'da en yüksek 10, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 11 derece olacak.