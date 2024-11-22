Ege ve Karadeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Ege ve Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına bekliyor, rüzgar 9 kuvvetine ulaşabilir.

22.11.2024 13:48
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Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın bugün batıda, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıda, zamanla Batı Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, 24 Kasım pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de pazar günü, Doğu Akdeniz'de ise pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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