EGE Yapı A.Ş. JCR Eurasia\'dan A+ Notu Aldı

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EGE Yapı A.Ş., uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia'nın 2024 Yılı Kredi Derecelendirme Raporu'nda 'A+' notu aldığını duyurdu. Notun gerekçesi olarak; şirketin gelir üretim çeşitliliği ve güçlü finansal yapısı gösterildi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Ege Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "2025 yılında enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum. Bu hareketli döneme hem sağlam finansal gücümüz hem de çok sayıda projemizle hazırız" dedi.

JCR Eurasia, yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi projelerin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini gerçekleştiren Ege Yapı A.Ş.'ye 'A+' notu verdi.

Raporda, şirkete, 'A+' notu verilmesinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

"Analiz edilen dönemlerdeki kayda değer hazır değerler sayesinde güçlü finansal kaldıraç ve nakit fazlası pozisyonu,

"Gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerinin yanı sıra 2024 yılında arsa satışı ile artırılan gelir üretimi çeşitliliği,

"Uzun nakit döngüsüne rağmen, ön satışlardan alınan avansların, devam eden projeleri fonlama kabiliyetini ve nakit akış metriklerini desteklemesi."

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia'dan A+ notunun teyit edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşın şirketimizin kredi notunun yüksek çıkması doğru adımlar attığımızın bir göstergesi. Yurt içi ve yurt dışı piyasaları iyi analiz ederek projelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bu sayede hem müşterilerimizi hem de şirketimizi pozitif olarak destekliyoruz" diye konuştu.

'EGEYAPI AVRUPA GYO'NUN HALKA ARZI GRUBUMUZUN BÜYÜMESİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Ege Yapı A.Ş.'nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arz için gün saydığını belirten Kabadayı, "EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak tarihlerinde talep toplama sürecini yaşayacağız. Tamamlanmış, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimiz ve arsa yatırımlarımızla dengeli bir portföye sahibiz. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun ve faizlerin düşmesinin ardından sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.