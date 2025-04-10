Eğirdir'de Organik Elma Üretimi İçin Hümik Asit Projesi - Son Dakika
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Eğirdir'de Organik Elma Üretimi İçin Hümik Asit Projesi

Eğirdir\'de Organik Elma Üretimi İçin Hümik Asit Projesi

Eğirdir ilçesinde organik elma üretimini desteklemek amacıyla başlatılan TKİ-HÜMAS projesi ile 10 çiftçiye 620 litre hümik asit dağıtılacak. Kaymakam Ömer Çimşit, Eğirdir'in tarımsal gücünü ve organik üretim hedeflerini vurguladı.

10.04.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
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Eğirdir'de elma bahçelerine organik dokunuş, Kimyasal yerine Hümik Asit projesi hayata geçiyor

10 çiftçiye toplam 120 dekarlık alanda 620 litre hümik asit dağıtılacak

Kaymakam Çimşit, "Güçlü bir altyapımız var, Türkiye'de 1 numaralı ilçe olarak övünüyoruz"

ISPARTA - Eğirdir'de organik elma üretimini desteklemek amacıyla TKİ-HÜMAS projesi tanıtıldı. Proje kapsamında ilçede 12 çiftçiyle 60 dekarlık alanda uygulama yapılacak. Tanıtımda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, "Eğirdir ilçesi olarak güçlü bir altyapımız var ve bu konuda Türkiye'de 1 numaralı ilçe olarak övünüyoruz" dedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu iş birliğinde yürütülen "TKİ-HÜMAS Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda ilk olarak protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Isparta Temsilcisi Nagehan Ersan, bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlerin de projeye katkı sunacağını belirtti.

10 çiftçiye toplam 620 litre hümik asit dağıtılacak

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Demir, proje kapsamında Eğirdir'de 12, Atabey'de ise 10 çiftçiye toplam 120 dekarlık alanda 620 litre hümik asit dağıtılacağını açıkladı. Demir, "Kimyevi gübre kullanımını azaltmak ve toprakların kimyasal kirlilikten korunmasını sağlamak istiyoruz. yüzde 95 oranında ithal edilen kimyasal gübrelerin yerini, yerli üretim organik düzenleyicilerle değiştirmek hedefindeyiz" dedi.

"Türkiye'de 1 numaralı ilçe olarak övünüyoruz"

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin tarımsal gücüne dikkat çekerek, "Yıllık 500 bin tonun üzerindeki üretimle Türkiye'nin en büyük elma üretim merkeziyiz. 35 soğuk hava deposundan 22'si otomatik paketleme sistemine sahip. Güçlü bir altyapımız var ve bu konuda Türkiye'de 1 numaralı ilçe olarak övünüyoruz" dedi.

"Eğirdir, organik elma üretiminde de örnek ilçe olacak"

Organik üretimle birlikte ilçenin ekonomik ve çevresel yönden kazanım sağlayacağını belirten Çimşit, "Kaliteli, sağlıklı ve organik ürünler üretmek önceliğimiz. Eğirdir, organik elma üretiminde de örnek ilçe olacak" diye konuştu.

"Birlikte daha güçlü yarınlara"

Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Kaymakam Çimşit, "Tüm kurumlarımızla üreticimizin yanındayız. Eğirdir'i daha kaliteli ve güçlü üretim yapan bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

ERSAN Soğukhava Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtıma Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Temsilcisi Murat Mengüloğlu, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal, teknik personel ve üreticiler katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir'de Organik Elma Üretimi İçin Hümik Asit Projesi - Son Dakika

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