Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Açıklama Yaptı

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Açıklama Yaptı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı. Kanunun birleştirici olması gerektiğini vurgulayan sendika üyeleri, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'ye getirilmesini istediklerini belirtti.

03.06.2024 16:09
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"na ilişkin açıklama yaptı.

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, kanunun birleştirici olması gerektiğini söyledi.

Kanunun şiddete yaptırım içeren, tüm eğitimcileri memnun edecek şekilde düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Uca, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirtti.

Hakkari

Eğitim Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür ise ülkenin kamu personel sisteminin, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde hiyerarşik sıralanan yönetim hizmetleri kadro grubu şekilde tasarlandığını dile getirdi.

Gür, şunları kaydetti:

"Nitekim kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır."

Bitlis

Bitlis Mevlana Parkı'nda basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Başkanı Cabir Durak da bütün eğitim çalışanlarının statü ve unvan farkı gözetilmeksizin aynı haklara erişimlerinin mümkün hale getirilmesini, özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istediklerini söyledi.

Durak, "Siyasi iradeyi ve TBMM'yi meslek kanununda beklentileri karşılayan, milli eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi, il milli eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik başöğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş

Atatürk Parkı önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, uzun yıllardır ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, 2 yıl önce çıkarıldığını belirtti.

Kanununun ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmediğini aktaran Barışan, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısı, TBMM gündemine gelsin istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Açıklama Yaptı - Son Dakika

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