Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi'ne Özel'in listesinden aday oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi'ne Özel'in listesinden aday oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi\'ne Özel\'in listesinden aday oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi\'ne Özel\'in listesinden aday oldu
Haber Videosu

YENİ Parti Meclisi'ne Özgür Özel'in listesinden aday gösterilen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim emekçilerinin ve atanmayan öğretmenlerin sesi olacağını söyledi. 22 yıllık öğretmen olan Özbay, kararında Genel Başkanın samimiyetinin etkili olduğunu belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesinden aday gösterilen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Eğitim emekçilerinin, emeklilerinin, atanmayan öğretmenlerin, nitelikli eğitim hakkı gasp edilen tüm çocuklarımızın siyaseten de sesi olacağız" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesindan aday gösterilen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Özgür Özel'in söylemlerinde ne kadar samimi olduğunun bir göstergesi. 22 yıllık öğretmenim, yıllardır eğitim alanında bir mücadele yürütüyorum. Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için, eğitim emekçilerinin hakkı için mücadele yürütüyorum. Bu mücadelemizde siyaseten de bir şeyler söyleyebilme imkanı açısından Genel Başkanımızın yaptığı görüşme sonrası böyle bir karar verdik. Örgütümüzle toplandık" dedi.

Özbay, "Biz eğitim emekçilerinin, emeklilerinin, atanmayan öğretmenlerin, nitelikli eğitim hakkı gasp edilen tüm çocuklarımızın siyaseten de sesi olacağız. Türkiye Yenileniyor sloganının da yeni bir siyaset tarzının, Türkiye'nin bütün demokratik yapılarını ve halktan emekten yana kesimlerini kapsayıcı bir kurul oluşması fikrinin ve Sayın Genel Başkanın samimiyetini görmüş olmak benim bu sürece girmemde önemli bir karar verme aşaması oldu. Başarılı bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi bu karanlık tablodan kurtarmak asıl önemli olan. Çocuklarımızın eşit eğitim hakkını sağlamak, atanmayan öğretmen sorununu ortadan kaldırmak, eğitimin bir gelecek vadettiği ve öğretmenlerin bu zorbalığa maruz kalmadığı bir ülke. Bence bugün YENİ Parti, Türkiye kamuoyunun önüne mücadelesiyle, akademik çalışmalarıyla bilinen birçok isimle çıktı. Bunu çok değerli buluyorum. 22 yıllık bir öğretmene, bir öğretmen çocuğuna birlikte bir mücadele ve siyaseten söz söyleme olanağı için başta Genel Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
15:02
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
14:50
TikTok rezaletleri bitmiyor Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:24
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:26:35. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi'ne Özel'in listesinden aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android