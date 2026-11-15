Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, YENİ Parti Meclisi\'ne Özel\'in listesinden aday oldu

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesinden aday gösterilen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Eğitim emekçilerinin, emeklilerinin, atanmayan öğretmenlerin, nitelikli eğitim hakkı gasp edilen tüm çocuklarımızın siyaseten de sesi olacağız" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi'ne Genel Başkan Özgür Özel'in listesindan aday gösterilen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Özgür Özel'in söylemlerinde ne kadar samimi olduğunun bir göstergesi. 22 yıllık öğretmenim, yıllardır eğitim alanında bir mücadele yürütüyorum. Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için, eğitim emekçilerinin hakkı için mücadele yürütüyorum. Bu mücadelemizde siyaseten de bir şeyler söyleyebilme imkanı açısından Genel Başkanımızın yaptığı görüşme sonrası böyle bir karar verdik. Örgütümüzle toplandık" dedi.

Özbay, "Biz eğitim emekçilerinin, emeklilerinin, atanmayan öğretmenlerin, nitelikli eğitim hakkı gasp edilen tüm çocuklarımızın siyaseten de sesi olacağız. Türkiye Yenileniyor sloganının da yeni bir siyaset tarzının, Türkiye'nin bütün demokratik yapılarını ve halktan emekten yana kesimlerini kapsayıcı bir kurul oluşması fikrinin ve Sayın Genel Başkanın samimiyetini görmüş olmak benim bu sürece girmemde önemli bir karar verme aşaması oldu. Başarılı bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi bu karanlık tablodan kurtarmak asıl önemli olan. Çocuklarımızın eşit eğitim hakkını sağlamak, atanmayan öğretmen sorununu ortadan kaldırmak, eğitimin bir gelecek vadettiği ve öğretmenlerin bu zorbalığa maruz kalmadığı bir ülke. Bence bugün YENİ Parti, Türkiye kamuoyunun önüne mücadelesiyle, akademik çalışmalarıyla bilinen birçok isimle çıktı. Bunu çok değerli buluyorum. 22 yıllık bir öğretmene, bir öğretmen çocuğuna birlikte bir mücadele ve siyaseten söz söyleme olanağı için başta Genel Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.