Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Protesto Etti

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Eğitim-İş Sendikası üyeleri, TBMM gündeminde olan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk koyarak protesto etti. Birleşik Kamu-İş İstanbul İl Başkanı ve Eğitim- İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Alkoç Turan Başgönül, "Boyun eğmeyeceğiz. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan Öğretmenlik Mesleği Kanun (ÖMK) teklifine karşı sektör temsilcilerinin tepkisi sürüyor. Eğitim-İş Sendakası üyeleri de Türkiye genelinde yaptığı eş zamanlı açıklamalarla kanun teklifini protesto etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan eylemde konuşan Birleşik Kamu-İş İstanbul İl Başkanı ve Eğitim- İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Alkoç Turan Başgönül, eğitimcilerin itirazlarına karşın kanunun geçirilmek istendiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Eğitim-İş olarak en başından beri bu kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içeriğine dair mücadele verdik. Eğitim emekçilerine fikri dahi sorulmadan hazırlanan ÖMK'nin; öğretmenliğin, zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiçe saydığını; öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki tecrübelerini görmezden geldiğini; öğretmenleri, ülkede diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini; zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışının baltalanacağını; kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisi'nin, tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini; halihazırda liyakatsizce atanmış eğitim yöneticilerinin yarattığı haksızlıklarla boğuşan eğitim emekçilerinin üzerindeki mobbing baskısını, daha da artıracağını; bu kanunda öğretmenlerin özlük haklarını, ekonomik ve çalışma koşullarını iyileştirecek hiçbir madde olmadığını; kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununun, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunun, ücretli adı altında sömürülen yüz binlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini; defalarca söyledik.

"İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz"

Bu konuda MEB'e raporlar, Anayasa Mahkemesi'ne somut görüşler sunduk. Alanlara çıktık. ÖMK'ye karşı yükselen itirazı örgütledik; yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına ön ayak olduk ama şimdi, bunca mücadeleye ve somut itiraza rağmen bu kanun, Meclis'ten iktidarın oradaki aritmetiğinin de verdiği özgüvenle geçirilmek isteniyor. Milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis'ten; milletin aleyhine, milli eğitim sisteminin aleyhine, geleceğimizin aleyhine bir kanun geçirilecekken bizlerin eli kolu bağlı oturması bekleniyor. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden hem de Türkiye'nin tüm illerindeki alanlardan sesleniyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Mesleğimizi, uzmanlığımızı, saygınlığımızı çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu kadar da değil; eğitimi tarikatlara, gözünü kar hırsı bürümüş patronlara her gün biraz daha terk etme planınıza karşı, içinde Cumhuriyet ve bilim olmayan gerici müfredatınıza karşı verdiğimiz mücadeleyi de sürdüreceğiz. Birbirimize, okullarımıza, Başöğretmenimizin bizlere emanet ettiği öğrencilerimize sahip çıkacağız. İşimizi yapacak ve size ders vereceğiz."

Çelenk tartışması

Açıklamanın ardından öğretmenler, üzerinde "Yasanıza boyun eğmeyeceğiz" yazılı siyah çelengi müdürlüğün önüne bırakmak istedi. Bu sırada polisle öğretmenler arasında bırakılacağı yer tartışması yaşandı. Çelengi kapı önüne bıraktırmayan polis ekiplerine öğretmenler tepki gösterdi.