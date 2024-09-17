Eğitim Krizi Derinleşiyor

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CHP Milletvekili Kış, eğitimdeki sorunları ve köy okullarının kapanmasını eleştirdi.

17.09.2024 14:57
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eğitim alanındaki krizlerin ekonomik çalkantılar ve tasarruf tedbirleri nedeniyle giderek derinleştiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Yetersiz beslenen öğrencilerin aileleri, servis parasını nasıl ödeyecek hiç düşünen yok. Yusuf Tekin'e bir kez daha sormak istiyorum tasarruf tedbirleri adı altında taşımalı eğitimi sonlandırmaktaki asıl amacınız nedir" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı açıklamada eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kış, eğitim alanındaki krizlerin ekonomik çalkantılar ve tasarruf tedbirleri nedeniyle giderek derinleştiğini belirterek, özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilerin eğitim hakkının ciddi şekilde kısıtlandığını söyledi. Kış, bu durumun güvenlik, zaman yönetimi ve öğrencilere sağlanan yiyecek hizmeti gibi temel sorunları beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Öğrenciler taşımalı eğitim sistemine zorunlu olarak yöneliyor"

Kış, son yıllarda hükümetin tasarruf tedbirleri adı altında eğitimde kısıtlamalara gitmesini eleştirerek, köy okullarının kapatılması ve taşımalı eğitim sistemine yönelik alınan kararların öğrencilere ciddi zararlar verdiğini belirtti. Kış, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 döneminde köylerde 32 bin 401 okul varken, bu sayının 2022-2023 döneminde 8 bin 367'ye gerilediğini kaydetti. Kapanan köy okullarıyla birlikte öğrencilerin taşımalı eğitim sistemine zorunlu olarak yönlendirildiğini ve bu sistemde şu anda 1 milyon 224 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

"Eğitim politikalarının her bakan değişiminde yeniden düzenlenmesi, köklü ve sürdürülebilir reformların yapılamadığının göstergesidir"

Kış, AKP iktidarı döneminde eğitim politikalarındaki belirsizlik ve istikrarsızlığa da değindi. Son 22 yılda dokuz Milli Eğitim Bakanının değiştirilmesi ve eğitim sisteminin 18 kez revize edilmesinin, uzun vadeli planlamaların eksikliğini ve sürekli değişen politikaların olumsuz sonuçlarını ortaya koyduğunu belirtti. Kış, "Bir ülkede eğitim politikalarının her bakan değişiminde yeniden düzenlenmesi, o ülkenin eğitim sisteminde köklü ve sürdürülebilir reformların yapılamadığının göstergesidir" dedi.

"Amaç köy okullarının kapısına kilit vurmak"

Kış, taşımalı eğitim güzergahlarının toplu taşıma hizmeti sağlanan yerlerde kaldırılmasını eleştirerek, bu kararın öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Kış, "Amaç köy okullarının kapısına kilit vurmak, binlerce öğrenciyi okulundan etmekmiş. Yetersiz beslenen öğrencilerin aileleri, servis parasını nasıl ödeyecek, hiç düşünen yok, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir kez daha sormak istiyorum tasarruf tedbirleri adı altında taşımalı eğitimi sonlandırmaktaki asıl amacınız nedir" diye konuştu.

"Köy okulları yeniden inşa edilmeli"

Gülcan Kış, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon eğitim fakültesi mezununun atanmayı beklediğini, buna karşılık köy okullarında öğretmen ve bina eksikliği yaşandığını belirtti. Köy okullarının atıl durumda kalmasının önlenmesi için acilen yeniden inşa edilmeleri ve atanmayı bekleyen genç öğretmenlerin bu okullara yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen Kış, "Eğitim sistemimizin geleceği için öncelikli adım, köy okullarını yeniden inşa etmek ve genç öğretmenlere fırsat sunmaktır" dedi.

Köy okullarının kapanmasının sadece eğitimde değil, tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi kırsal ekonomik faaliyetlerde de gerilemeye neden olduğunu belirten Kış, köylerin ayakta kalmasının okulların yeniden inşasıyla mümkün olacağını vurguladı. Kış, "Tarım ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi, köy okullarının yeniden inşasıyla doğrudan ilişkilidir" diyerek, kırsal bölgelerde eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Eğitimde tasarruf yapmak yerine, saraydan, şatafattan, lüks araç filolarından tasarruf edin"

Kış, hükümete seslenerek bu yanlış karardan dönülmesi çağrısında bulunarak, "Eğitimde tasarruf yapmak yerine, saraydan, şatafattan, lüks araç filolarından, yazlık, kışlık, uçan saraylarınızdan tasarruf edin. Bu ülkenin çocuklarının geleceği tasarruf tedbirlerine kurban edilemez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Mersin, Son Dakika

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