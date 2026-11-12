Eğitim Sen, MEB önünde 2027 bütçesini bir öğün yemek talebiyle protesto etti

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(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Bütün çocuklara bir öğün sağlıklı yemek, ulaşılabilir temiz su istiyoruz. Okulda şiddetin önlenmesi için yeterince rehber öğretmen, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları istiyoruz. Öğretmen açığının giderilmesi için ücretli öğretmenliğe son verilmesini ve kadrolu istihdamın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Eğitim-Sen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini MEB önünde protesto etti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MEB bütçesini eleştirerek Türkiye'de emeğin değersizleştirildiğini ve zengin-yoksul ayrımının eğitim bütçesine de yansıdığını söyledi. Irmak, MESEM'lerde hayatını kaybeden öğrencileri gündeme getiren milletvekillerine Bakan'ın "Şovunuzu çıkın dışarı yapın" sözleriyle karşılık vermesini eleştirerek, eğitimde yaşanan ölüm ve şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığın sorumluluğuna dikkat çekti.

Irmak, 2027 yılı MEB bütçesindeki artışın gerçeği yansıtmadığını savundu. Bütçenin bir önceki yıla göre 26,5 milyar lira artırıldığının öne çıkarıldığını belirten Irmak, yüksek enflasyon karşısında bu artışın reel olarak eridiğini ifade etti. Eğitim alanındaki enflasyonun genel enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Irmak şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 82'si personel giderlerine ayrılmış. Sadece yüzde 7,75'i yatırımlara ayrılmış durumda. AKP iktidarının 2002 yılından bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile ilgili kronolojisine baktığımızda yüzde 17,18'den bugün sadece yüzde 7'lere gerilemiş durumda. Yani yatırımlar yüzde 10 daha mevcut pay içerisinden daha da düşük hale getirilmiş. OECD ülkelerinin eğitim bütçelerinin ortalaması yüzde 5 iken genel bütçeden biz daha bunun yarısına bile kavuşabilmiş değiliz. İlköğretimde, ortaöğretimde bu sadece OECD rakamlarının ortalamasının düşeceğine tekabül ediyor. Yükseköğretimde de yarısına bile tekabül etmiyor.

Bu ülkede bir öğün yemek ve diğer taraftan ücretsiz, ulaşılabilir, temiz su istiyor çocuklar. TÜİK'in verisi; her dört çocuktan birisi günde okulda aç geçiriyor. Tuvaletlerden su içiyor. Peki bu bütçede bu var mı? Bu bütçede bu da yok. ?Peki çok tartışılan ücretli öğretmen meselesi yüzde 10 civarında hala ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Sadece Urfa ilinin öğretmen açığı 10 bin üzerindeyken bugün Milli Eğitim Akademisi'nde atanmayı bekleyen öğretmen sayısı da sadece 10 bin civarında. Yani sadece Urfa'nın bile öğretmen açığını karşılamıyor. Yani öğretmen açığını karşılamaya dönük de bütçede herhangi bir şey yok."

Irmak, MEB bütçesinin eğitimdeki sorunlara ve eğitim emekçilerinin ekonomik koşullarına çözüm sunmadığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"?Bu bütçede okullarda yaşanan şiddetin önlenmesine dair bir planlama var mı? Okullara yeterince rehber öğretmen atanması, sosyal hizmet desteğinde bulunulacak psiko-sosyal destek atanması, diğer taraftan okullara sosyal hizmet uzmanı atanması gibi şeyler var mı? Bunlar da yok. ?Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde kalabalık sınıflarda çocuklarımız üst üste eğitim görüyorlar. Bu çocuklara yeni okullar yapılması ile ilgili bir planlama var mı? Maalesef o da yok. Bu bütçede eğitim alanında tanımlayabildiğimiz hiçbir soruna çözüm getirecek bir bütçe ayrılmış değil. ?Bütçede bugün Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, hatta bu ülkenin en ücra köşesinde bile kiralar 35-40 bin lirayken, İstanbul'da 50-60 bin lirayken ve hala bütün eğitim emekçileri yoksulluk sınırının altında çalışırken, eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük durumlarını yükseltmeye dönük bütçede bir şey var mı? Maalesef onu da göremiyoruz. Ek dersler yıllar içerisinde eridi ve bu bütçede ek derslerin arttırılmasına dönük de bir şey yok."

"MESEM UYGULAMASINA SON VERİLMELİ"

Irmak, çocukların eğitime erişimi ve okul terklerinin önlenmesi için kaynak ayrılmasını; eğitim emekçileri ve öğrencilerin taleplerinin karşılanmasını talep ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu bütçede ne var? Hala tarikat ve cemaatlerle yapılacak protokollerle eğitimin dinselleştirilmesi 1 milyona yakın ataması yapılması beklenen öğretmenler varken, bunları yeni piyasacı eğitim yaklaşımı çerçevesinde özel okullar açtırarak piyasacı eğitimi arttırma çabası var. ?Bütçede çocukların eğitime ulaşım noktasında taşıma maalesef yok. Çocuklarımız bu plansızlıkla ve ayrılan bu bütçeyle eğitim hakkının dışına atılmış durumda. Bu bütçede suça bulaşan, okul terk etmiş 700 bine yakın öğrencinin yeniden okullara kazandırılması talebini her geçen gün buralarda dillendirmemize rağmen bu bütçede maalesef bu da yok. ?Bütçe kimlerle planlanıyor? Ne eğitim emekçileri, ne sendikalar bu bütçeler hazırlanırken dahil edilmiyor. Bu bütçeyi bu şekliyle kabul etmiyoruz. Bütün eğitim emekçilerini yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz. Bütün çocuklara bir öğün sağlıklı yemek, ulaşılabilir temiz su istiyoruz. Okulda şiddetin önlenmesi için yeterince rehber öğretmen, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları istiyoruz. Öğretmen açığının giderilmesi için ücretli öğretmenliğe son verilmesini ve kadrolu istihdamın sağlanmasını istiyoruz. Okullarda temizlik sorunu devam ediyor. Okullardaki temizlik sorununa kalıcı olarak çözüm bulabilmek için kalıcı personel istihdamının yapılmasını talep ediyoruz. Kanayan yara olan çocuklarımızın hayatına sebep olan istismar edilen, emek sömürüsüyle karşı karşıya kaldıkları mesem uygulamasına son verilmesini, gerçek bir meslek eğitimi için ciddi bir bütçe ayrılması istiyoruz. Demokratik bir Türkiye, halk için bütçe istiyoruz."

"HEPNİZİ, 12 ARALIK'TA TANDOĞAN'DA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 2027 bütçesinin emekçiler yerine sermayenin çıkarlarını gözettiğini ve toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirtti. İşçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Karagöz, 12 Aralık'ta Ankara Tandoğan'da düzenlenecek miting için Türkiye genelinde çalışma yürüteceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken bile atölyelerde, zenginlerin ve sanayicilerin çarkları arasında stajyer öğrencilerin kanının aktığını burada bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek ifade etmek istiyoruz. Toplumda her gün farklı baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar için bütçede pay ayrılmalı. Bunun için her bakanlık, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe oluşturmak zorundadır. Bu sağlanmadığı takdirde, biz 12 Aralık'ta KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak bir ateş yakıyoruz. Bu ateşin büyümesi iktidarı da yakar, Türkiye'yi de yakar. Emekçilerin, işçilerin, esnafın, öğrencilerin ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabildiği bir Türkiye istiyoruz. Halkların bir arada, birlikte yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Düşünün ki bu ülkede sadece işçiler, emekçiler ve emekliler değil, aynı zamanda tarımsal üretimde bulunan çiftçiler de geçinemiyor. Çiftçiler, ürettikleri ürünleri değerinde satamadıkları için borçlarını traktörlerini ve topraklarını satarak ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla 2027 bütçesinin emekçilerin, işçilerin, öğrencilerin, esnafın ve yoksul halkların bütçesi olması dileğiyle hepinizi, aynı zamanda 12 Aralık'ta Tandoğan'da buluşmaya davet ediyorum."